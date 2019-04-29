Чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. Немка Ангелик Кербер стала четвертой.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 21-й позиции.
Рейтинг WTA
Положение на 29 апреля
1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6151
2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 6015
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5682
4 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 5220
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5111
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4921
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4765
8 (8). Слоан Стивенс (США) – 4386
9 (9). Эшли Барти (Австралия) – 4275
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3520…
21 (22). Дарья Касаткина (Россия) – 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) – 1705...
35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1470...
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) – 1013...
65 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) – 897...
68 (69). Евгения Родина (Россия) – 820...
73 (73). Виталия Дьяченко (Россия) – 787.
74 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 787...
77 (76). Вероника Кудерметова (Россия) – 780...
82 (84). Вера Звонарева (Россия) – 731...
89 (89). Екатерина Макарова (Россия) – 681
* - положение в предыдущем рейтинге