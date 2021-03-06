Квитова стала победительницей турнира в Дохе

Чешка Петра Квитова стала победителем турнира в Дохе, обыграв в финале испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:1.

30-летняя Квитова — победительница 27 турниров WTA в одиночном разряде.

Кроме того, она дважды выигрывала на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 4) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:2, 6:1