Квитова стала победительницей турнира в Дохе
19:17
Чешка Петра Квитова стала победителем турнира в Дохе, обыграв в финале испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:2, 6:1.
30-летняя Квитова — победительница 27 турниров WTA в одиночном разряде.
Кроме того, она дважды выигрывала на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, 4) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6:2, 6:1
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