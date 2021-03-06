Швейцарка Голубич стала второй финалисткой турнира в Лионе

Теннисистка из Швейцарии Виктория Голубич стала второй финалисткой турнира WTA в Лионе. В полуфинале она в трех сетах победила Фиону Ферро из Франции.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Фиона Ферро (Франция, 2) — 4:6, 6:0, 7:6 (7:4)