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Сегодня, 04:03

Квитова прокомментировала снятие с турнира в Чарльстоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Петра Квитова.
Фото Twitter

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала отказ продолжать матч первого круга турнира в Чарльстоне против Магдалены Фреш из Польши.

«Я действительно хотела остаться и продолжать бороться, но, к сожалению, мое тело не согласилось с моим разумом. Я хочу выразить особую благодарность организаторам турнира. Очень надеюсь вернуться», — написала Квитова в Twitter.

Ранее Квитова дошла до четвертьфинала турнира в Майами, где уступила будущей победительнице Иге Свентек.

Петра Квитова
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