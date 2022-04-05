Квитова прокомментировала снятие с турнира в Чарльстоне

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала отказ продолжать матч первого круга турнира в Чарльстоне против Магдалены Фреш из Польши.

«Я действительно хотела остаться и продолжать бороться, но, к сожалению, мое тело не согласилось с моим разумом. Я хочу выразить особую благодарность организаторам турнира. Очень надеюсь вернуться», — написала Квитова в Twitter.

Ранее Квитова дошла до четвертьфинала турнира в Майами, где уступила будущей победительнице Иге Свентек.