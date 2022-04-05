Квитова прокомментировала снятие с турнира в Чарльстоне
Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала отказ продолжать матч первого круга турнира в Чарльстоне против Магдалены Фреш из Польши.
«Я действительно хотела остаться и продолжать бороться, но, к сожалению, мое тело не согласилось с моим разумом. Я хочу выразить особую благодарность организаторам турнира. Очень надеюсь вернуться», — написала Квитова в Twitter.
Ранее Квитова дошла до четвертьфинала турнира в Майами, где уступила будущей победительнице Иге Свентек.
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