Квитова обыграла Кудерметову на турнире в Цинциннати

Чешская теннисистка Петра Квитова победила россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Матч продолжался один час и 21 минуту. Квитова сделала десять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-поинтах. У Кудерметовой шесть эйсов, четыре двойные и два успешных брейк-поинта.

Следующей соперницей чешки станет победительница пары Онс Жабер (Тунис) — Ига Свентек (Польша).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4