Квитова обыграла Кудерметову на турнире в Цинциннати
20:38
Чешская теннисистка Петра Квитова победила россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).
Матч продолжался один час и 21 минуту. Квитова сделала десять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-поинтах. У Кудерметовой шесть эйсов, четыре двойные и два успешных брейк-поинта.
Следующей соперницей чешки станет победительница пары Онс Жабер (Тунис) — Ига Свентек (Польша).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4
Читайте также
«Весь день мы таскали сумки с наличными». Как Майк Тайсон чудом вернул миллионы, которые у него украла жена
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю