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Квитова обыграла Кудерметову на турнире в Цинциннати

20:38
Петра Квитова. Фото Twitter
Петра Квитова. Фото Twitter
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Чешская теннисистка Петра Квитова победила россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Цинциннати (США).

Матч продолжался один час и 21 минуту. Квитова сделала десять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-поинтах. У Кудерметовой шесть эйсов, четыре двойные и два успешных брейк-поинта.

Следующей соперницей чешки станет победительница пары Онс Жабер (Тунис) — Ига Свентек (Польша).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 11) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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