Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Праге, обыграв румынку Михаэла Бузарнеску со счетом 6:4, 6:2.

За выход в следующий круг Кузнецова поборется со швейцаркой Жиль Белен Тейчманн, которая победила россиянку Екатерину Александрову.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) – 6:4, 6:2

Жиль Белен Тейчманн (Швейцария, Q) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:4

Антония Лоттнер (Германия, Q) – Мария Боузкова (Чехия, LL) – 6:1, 6:4