Кузнецова обыграла Свентек во втором раунде турнира в Дохе
17:45
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла поляку Игу Свентек (6:2, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар).
Матч продолжался один час и шесть минут. В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 6:2
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