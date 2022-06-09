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Сегодня, 16:07

Американка Макнелли в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с россиянкой Алекссандровой

Виктория Кравченко
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Американка Кэтрин Макнелли обыграла во втором круге турнира в Хертогенбосе словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:1, 6:1.

В третьем круге американка сыграет с победителем пары Екатерина Александрова (Россия, 7) — Ангелина Калинина (Украина).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кэтрин Макнелли (США, Q) — Тамара Зиданшек (Словения, 4) — 6:1, 6:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Юрико Миядзаки (Япония, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — 6:2, 6:3

Теннис
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