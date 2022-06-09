Американка Макнелли в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с россиянкой Алекссандровой
Американка Кэтрин Макнелли обыграла во втором круге турнира в Хертогенбосе словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:1, 6:1.
В третьем круге американка сыграет с победителем пары Екатерина Александрова (Россия, 7) — Ангелина Калинина (Украина).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Кэтрин Макнелли (США, Q) — Тамара Зиданшек (Словения, 4) — 6:1, 6:1
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Юрико Миядзаки (Япония, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — 6:2, 6:3
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