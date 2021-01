Кудерметова уступила Соболенко в финале турнира в Абу-Даби, взяв четыре гейма

Россиянка Вероника Кудерметова в финале турнира в Абу-Даби в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко — 2:6, 2:6. Матч длился час и три минуты.

Эта победа стала девятой для белоруски на турнирах WTA и 15 выигранным матчем кряду. Благодаря этому успеху белоруска поднялась на седьмое место в общем рейтинге Тура.

Для 23-летней россиянки это был первый финал в карьере в одиночном разряде.

15th consecutive win

3rd title in a row

@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!