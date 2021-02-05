Кудерметова уступила Ли в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче 1/8 финала турнира в Мельбурне (Австралия) 5 февраля в двух сетах уступила американке Энн Ли (5:7, 3:6). Матч длился ровно полтора часа.

В следующей стадии турнира Ли сыграет против румынки Сораны-Михаэлы Кирсти, которая также в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич — 7:5, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Grampians Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Энн Ли (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:3

Мария Саккари (Греция, 5) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:2, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 8) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, 11:9

Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Бетани Маттек-Сэндз (США) — 7:5, 7:5

Дженнифер Брэди (США, 7) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 4:6, 6:2, 10:6

Сорана Кирстя (Румыния) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 7:5, 6:2