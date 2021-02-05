Серена Уильямс сыграет с Барти в полуфинале турнира в Мельбурне

Американская теннисистка Серена Уильямс сыграет с австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира в Мельбурне (Австралия).

5 февраля в 1/4 финала Уильямс в трех сетах обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз — 6:2, 4:6, 10:6. Эшли Барти, в свою очередь, выбила из борьбы за трофей еще одну представительницу США, Шелби Роджерс — 7:5, 2:6, 10:4.

Вторую полуфинальную пару составили испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая американку Софию Кенин (6:2, 6:2) и чешка Маркета Вондроушова, которая оказалась сильнее австралийки Нади Подороски — 4:6, 6:3, 10:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 7:5, 2:6, 10:4

Серена Уильямс (США, 5) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 6:2, 4:6, 10:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — София Кенин (США, 2) — 6:2, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Надя Подороска (Аргентина, 14) — 4:6, 6:3, 10:4