Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

Россиянка Вероника Кудерметова поднялас на 36-е место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция в карьере для нее.

На прошлой неделе она вышла в финал турнира в Абу-Даби, в котором проиграла белоруске Арине Соболенко.

Для 23-летней россиянки это был первый финал турнира WTA в одиночном разряде.

Рейтинг WTA

Положение на 18 января

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). София Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580

8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680...

37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...

95 (94). Варвара Грачева (Россия) — 798