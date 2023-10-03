Кудерметова победила украинку Цуренко на турнире в Пекине, выиграв у нее два сета всухую
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Пекине (Китай).
Во втором круге спортсменка победила украинку Лесю Цуренко в трех сетах. В первом сете россиянка уступила со счетом 3:6, но после этого выиграла две партии подряд всухую — 6:0, 6:0.
Соперницей Кудерметовой в третьем круге турнира в Пекине станет американка Коко Гауфф.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:0, 6:0
Коко Гауфф (США, 3) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 5:7, 7:6 (7:2)
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