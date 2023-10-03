Кудерметова победила украинку Цуренко на турнире в Пекине, выиграв у нее два сета всухую

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Пекине (Китай).

Во втором круге спортсменка победила украинку Лесю Цуренко в трех сетах. В первом сете россиянка уступила со счетом 3:6, но после этого выиграла две партии подряд всухую — 6:0, 6:0.

Соперницей Кудерметовой в третьем круге турнира в Пекине станет американка Коко Гауфф.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:0, 6:0

Коко Гауфф (США, 3) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 5:7, 7:6 (7:2)