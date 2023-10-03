Свентек обыграла Грачеву во втором круге турнира в Пекине
Вторая ракетка мира Ига Свентек обыграла Варвару Грачеву, сменившую спортивное гражданство с российского на французское, во втором круге турнира в Пекине.
Встреча продолжалсь 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу польской теннисистки.
В 1/8 финала турнира Свентек сыграет со своей соотечественницей Магдой Линнет.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Варвара Грачева (Франция) — 6:4, 6:1
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