Кудерметова осталась первой ракеткой России в обновленном рейтинге WTA

Официальный сайт WTA 19 апреля обновил рейтинг лучших теннисисток мира.

На первом месте продолжает находиться австралийка Эшли Барти (9 285 очков), на второй позиции японка Наоми Осака (7 985 очков), на третьей — румынка Симона Халеп (6 965 очков).

Первой ракеткой России продолжает быть Вероника Кудерметова (29-е место, 2 130 очков). На 34-м месте Екатерина Александрова (1 955 очков), Светлана Кузнецова — 36-я (1 815 очков), Дарья Касаткина — 37-я (1 745 очков), Анастасия Павлюченкова — 39-я (1 715 очков), Анна Блинкова — 74-я (1 114 очков), Анастасия Потапова — 76-я (1 061 очко).