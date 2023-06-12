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Сегодня, 13:16

Кудерметова на отказе американки Риск вышла во 2-й круг турнира в Хертогенбосе

Виталий Косик
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Хертогенбосе.

В первом сете Кудерметова обыграла соперницу со счетом 6:3, во второй партии при счете 3:0 в пользу россиянки Риск взяла медицинский перерыв, после чего отказалась от продолжения матча.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавантюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

Футбол
Вероника Кудерметова
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