Тарпищев — о смене спортивного гражданства Грачевой: «Пишешь заявление в WTA — завтра уже играешь за другую страну»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» высказался о смене спортивного гражданства российской теннисистки Варвары Грачевой на французское.

«Мы это не отслеживаем. Она сама заявляла об этом или нет, не знаю, не читал нигде. Когда люди тренируются в иностранной академии, их обрабатывают. Сменила ли она гражданство, не могу сказать, потому что это все лично делается, никто ни с кем не советуется. У ФТР разрешения не спрашивают. В теннисе очень просто: пишешь заявление в ATP или WTA — завтра уже играешь за другую страну. Нужно лишь заявление спортсмена. Посмотрим [так ли это], все же мы патриоты своей страны», — сказал Тарпищев «СЭ».

5 июня французское издание L'Equipe сообщило о том, что шестая ракетка России и 41-й номер мирового рейтинга получила французское гражданство. Она проживает во Франции более 6 лет.