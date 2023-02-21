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Сегодня, 17:56

Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Дубае (ОАЭ).

На старте соревнования девушки обыграли американку Мэдисон Кис и Саню Мирзу из Индии со счетом 6:4, 6:0. Длительность встречи составила 1 час.

Кудерметова и Самсонова 3 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге турнира российские теннисистки сыграют с Джулианой Олмос и Чжан Шуай (Мексика/Китай).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Кис/Саня Мирза (США/Индия) — 6:4, 6:0

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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