Кудерметова и Самсонова одержали победу на старте парного турнира в Чжэнчжоу
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в следующий раунд парного турнира в Чжэнчжоу.
В первом круге они обыграли американку Дезайри Кравчук и нидерландку Деми Схурс со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Следующими соперницами россиянок станут Тимеа Бабош и Людмила Киченок (Венгрия/Украина).
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — 6:1, 6:2
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