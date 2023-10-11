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Сегодня, 12:32

Кудерметова и Самсонова одержали победу на старте парного турнира в Чжэнчжоу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в следующий раунд парного турнира в Чжэнчжоу.

В первом круге они обыграли американку Дезайри Кравчук и нидерландку Деми Схурс со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Следующими соперницами россиянок станут Тимеа Бабош и Людмила Киченок (Венгрия/Украина).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — 6:1, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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