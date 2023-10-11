Александрова в двух сетах проиграла Викмайер во втором круге турнира в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова проиграла Янине Викмайер из Бельгии во втором круге турнира WTA 250 в Сеуле.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (6:8). Отметим, что во втором сете Александрова вела со счетом 5:2. Девушки провели на корте 1 час 49 минут.

22-я ракетка мира Александрова 5 раз поодала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 83-й ракетки мира Викмайер 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира 33-летняя бельгийка сыграет с Полиной Кудерметовой (Россия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янина Викмайер (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (8:6)