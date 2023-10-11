16-летняя Корнеева обыграла Савиных и одержала первую победу на турнире WTA

Россиянка Алина Корнеева победила соотечественницу Валерию Савиных в первом круге турнира WTA 250 в Гонконге.

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 5 минут.

179-я ракетка мира Корнеева 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 143-й ракетки мира Савиных 2 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

16-летняя Корнеева впервые одержала победу на турнире WTA. Во втором круге она сыграет с 18-летней Линдой Фрухвиртовой (Чехия).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алина Корнеева (Россия, Q) — Валерия Савиных (Россия) — 6:4, 2:6, 6:3