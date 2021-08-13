Кудерметова и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Монреале в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина одержали победу во втором круге турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они переиграли чешек Каролину Мухову и Каролину Плишкову — 6:2, 6:4.

Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут норвежка Ульрикке Эйкери и американка Катерина Харрисон.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Каролина Мухова/Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4