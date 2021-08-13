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Кудерметова и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Монреале в парном разряде

03:43
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Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина одержали победу во втором круге турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они переиграли чешек Каролину Мухову и Каролину Плишкову — 6:2, 6:4.

Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут норвежка Ульрикке Эйкери и американка Катерина Харрисон.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Каролина Мухова/Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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