Кудерметова и Рыбакина вышли в третий круг турнира в Монреале в парном разряде
03:43
Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина одержали победу во втором круге турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они переиграли чешек Каролину Мухову и Каролину Плишкову — 6:2, 6:4.
Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут норвежка Ульрикке Эйкери и американка Катерина Харрисон.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Каролина Мухова/Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:4
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