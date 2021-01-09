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Кудерметова и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде

11:33
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Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде.

Во втором круге они обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схюрс со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.

Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.

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