Кудерметова и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде

Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде.

Во втором круге они обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схюрс со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.

Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.