Кудерметова и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде
11:33
Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Абу-Даби в парном разряде.
Во втором круге они обыграли американку Николь Меличар и голландку Деми Схюрс со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся позднее.
Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю