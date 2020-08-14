Кудерметова и Павлюченкова проиграли первым «сеяным» на турнире в Праге
18:33
Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой, «посеянными» под номером 1 на турнире в Праге.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 7:6
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