Кудерметова и Павлюченкова проиграли первым «сеяным» на турнире в Праге

Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой, «посеянными» под номером 1 на турнире в Праге.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:1, 7:6