21:12 | Теннис — WTA

Кудерметова и Остапенко победили вторых "сеяных" на турнире в Дохе

Обсудить
0

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийка Елена Остапенко обыграли Си Сувэй из Тайваня и чешку Барбору Стрыцову в первом круге турнира в Дохе в парном разряде. Во втором круге дуэт сыграет с американкой Ракель Атаво и словенкой Катариной Среботник.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2019 

Призовой фонд 851 031 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия) - Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) - 4:6, 6:3, 10:4

Загрузка...
Материалы других СМИ