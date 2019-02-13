Кудерметова и Остапенко победили вторых "сеяных" на турнире в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийка Елена Остапенко обыграли Си Сувэй из Тайваня и чешку Барбору Стрыцову в первом круге турнира в Дохе в парном разряде. Во втором круге дуэт сыграет с американкой Ракель Атаво и словенкой Катариной Среботник.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2019
Призовой фонд 851 031 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия) - Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) - 4:6, 6:3, 10:4
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