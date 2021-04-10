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Ковинчич обыграла Жабер и вышла в финал турнира в Чарльстоне

21:33

Черногорская теннисистка Данка Ковинчич победила представительницу Туниса Онс Жабер (6:3, 6:2) в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне (США).

Матч продолжался один час и 19 минут. Во втором полуфинале сыграют испанка Паула Бадоса Хиберт и россиянка Вероника Кудерметова.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Данка Ковинич (Черногория) — Онс Жабер (Тунис, 12) — 6:3, 6:2

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