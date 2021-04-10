Ковинчич обыграла Жабер и вышла в финал турнира в Чарльстоне
21:33
Черногорская теннисистка Данка Ковинчич победила представительницу Туниса Онс Жабер (6:3, 6:2) в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне (США).
Матч продолжался один час и 19 минут. Во втором полуфинале сыграют испанка Паула Бадоса Хиберт и россиянка Вероника Кудерметова.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Данка Ковинич (Черногория) — Онс Жабер (Тунис, 12) — 6:3, 6:2
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