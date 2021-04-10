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Зиданшек обыграла Томову и вышла в финал турнира в Боготе

19:41

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек победила болгарку Викторию Томову (6:3, 7:5) в полуфинале турнира WTA в Боготе (Колумбия). Во втором полуфинале сыграют колумбийка Мария Осорио и француженка Армони Тан.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Тамара Зиданшек (Словения, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 7:5

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