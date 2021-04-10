Зиданшек обыграла Томову и вышла в финал турнира в Боготе
19:41
Словенская теннисистка Тамара Зиданшек победила болгарку Викторию Томову (6:3, 7:5) в полуфинале турнира WTA в Боготе (Колумбия). Во втором полуфинале сыграют колумбийка Мария Осорио и француженка Армони Тан.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Тамара Зиданшек (Словения, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 7:5
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