Осорио Серрано пробилась в финал турнира в Боготе

Колумбийская теннисистка Мария Камила Осорио Серрано вышла в финал турнира WTA в Боготе (Колумбия). В полуфинале она победила француженку Армони Тан (6:1, 6:2).

Матч продолжался один час и 19 минут. В финале соперницей колумбийки станет словенка Тамара Зиданшек.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:1, 6:2