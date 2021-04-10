Осорио Серрано пробилась в финал турнира в Боготе
21:40
Колумбийская теннисистка Мария Камила Осорио Серрано вышла в финал турнира WTA в Боготе (Колумбия). В полуфинале она победила француженку Армони Тан (6:1, 6:2).
Матч продолжался один час и 19 минут. В финале соперницей колумбийки станет словенка Тамара Зиданшек.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:1, 6:2
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Зачет
vs
1
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