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Сегодня, 15:49

Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла испанку Ирен Бурильо Эскорихуэла во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:4, 6:1.

А третьем круге Гауфф встретится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Паула Бадоса (Испания).

В другом матче испанка Ребека Масарова обыграла Донну Векич из Хорватии со счетом 6:1, 7:6 (7:5). В третьем круге Масарова сыграет с Марией Саккари (Греция).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 6) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — 6:4, 6:1

Ребека Масарова (Испания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 20) — 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
Донна Векич
Кори Гауфф
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