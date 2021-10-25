Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт поделилась эмоциями после победы на Кубке Кремля.

«Александрова реально играла классно. Мне казалось, что я ничего не могу сделать, она была слишком хороша. Я просто боролась за каждый мяч и старалась оставаться в игре как можно дольше. Надеялась, что она не сможет удержать такой уровень на протяжении всей игры, ведь это очень сложно. Но если бы я проиграла 4:6, 2:6, то мне было бы не на что жаловаться, ведь я бы сделала все, что могла.

Что позволяет сохранять спокойствие? Я просто стараюсь думать о процессе, а не о счете. Это иногда сложно. Но главное — просто думать об игре, а не о том, что ты не можешь контролировать», — приводит слова Контавейт пресс-служба турнира.

В финале Кубка Кремля Контавейт победила россиянку Екатерину Александрову со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Она впервые выиграла Кубок Кремля.