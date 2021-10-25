Александрова назвала причины поражения в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала поражение от Анетт Контавейт из Эстонии в финале Кубка Кремля (6:4, 4:6, 5:7).

«Анетт в какой-то момент начала играть в другой теннис, стала более активно пробивать, диктовать игру, перестала ошибаться. Не сказала бы, что я просела, просто она добавила. Получился неплохой матч. Конечно, жалко проигрывать, ведя 4:0 во втором сете и подавая на матч в третьем. Но нужно делать выводы и извлекать пользу.

При подаче на матч мне не хватило хладнокровия, я сразу отдала инициативу в гейме, а Анетт почувствовала себя более комфортно. Не сложился гейм, с самого начала все пошло нет так.

Это поражение весьма болезненное, но сильно драматизировать я не буду. Это был хороший матч, у меня были хорошие моменты, через пару дней я буду в порядке», — приводит слова Александровой пресс-служба турнира.

25 октября был опубликован обновленный рейтинг игроков WTA, в котором Александрова поднялась с 37-й на 33-ю позицию.