Конта обыграла Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Британка Джоанна Конта прошла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах американку Винус Уильямс – 6:2, 6:4.

В следующем раунде 27-летняя Конта встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия).

Во встречах второго круга гречанка Мария Саккари обыграла эстонку Анетт Контавейт, американка София Кенин оказалась сильнее соотечественницы Мэдисон Кис, пятая ракетка мира чешка Петра Квитова разгромила Юлию Путинцеву​ из Казахстана.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Джоанна Конта (Великобритания) – Винус Уильямс (США, WC) – 6:2, 6:4

Второй круг ​

Мария Саккари (Греция, Q) – Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 6:3, 6:2

София Кенин (США) – Мэдисон Кис (США, 13) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:0, 6:1