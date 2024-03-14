Коко Гауфф вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Коко Гауфф одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 7 минут. 20-летняя американка подала 3 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующая соперница Гауфф определится в матче между китаянкой Юань Юэ и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — 6:0, 6:2