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14 марта, 04:01

Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она выиграла у француженки Диан Парри — 6:2, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. 28-летняя гречанка подала 3 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Соперницей Саккари по 1/4 финала будет американка Эмма Наварро, которая переиграла Арину Соболенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Саккари (Греция, 9) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
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