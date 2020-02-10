Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кенин лидирует в чемпионской гонке WTA, Александрова — 8-я, Павлюченкова — 10-я

10:25
Теги:

Опубликована новая версия чемпионской гонки WTA.

Лидирует американка София Кенин. Второй идет испанка Гарбинье Мугуруса. На третьем месте австралийка Эшли Барти.

Лучшая среди россиянок Екатерина Александрова на восьмом месте. Десятой идет Анастасия Павлюченкова.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 10 февраля

1 (1). София Кенин (США) — 2110

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470

3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 615

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590

8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 570

9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486

38 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 215

61 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 149

63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 138

77 (73). Анна Блинкова (Россия) — 116

95 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 100

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир