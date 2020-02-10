Кенин лидирует в чемпионской гонке WTA, Александрова — 8-я, Павлюченкова — 10-я
Опубликована новая версия чемпионской гонки WTA.
Лидирует американка София Кенин. Второй идет испанка Гарбинье Мугуруса. На третьем месте австралийка Эшли Барти.
Лучшая среди россиянок Екатерина Александрова на восьмом месте. Десятой идет Анастасия Павлюченкова.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 10 февраля
1 (1). София Кенин (США) — 2110
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470
3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 615
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590
8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 570
9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486
38 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 215
61 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 149
63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 138
77 (73). Анна Блинкова (Россия) — 116
95 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 100