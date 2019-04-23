Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Россиянка Дарья Касаткина начала грунтовый сезон-2019 с победы над бельгийкой Элисе Мертенс. В первом круге престижного турнира в Штутгарте первая ракетка России одержала победу со счетом 7:6 (10:8), 7:5, отыгравшись во втором сете с 1:4 и 3:5. За встречу Касаткина допустила 9 двойных ошибок. Во втором раунде 21-летняя теннисистка встретится с победительницей поединка между Донной Векич и Джулией Гатто-Монтиконе, попавшей в основную сетку как "лаки лузер". В этом году Касактина пока ни на одном турнире не выигрывала двух матчей подряд.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 820 977 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 7:6 (10:8), 7:5