Александрова поднялась на 18-е место в чемпионской гонке WTA

В понедельник, 9 мая, опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA в женском одиночном разряде.

На первом месте осталась польская спортсменка Ига Свентек. На второе место поднялась представительница Туниса Онс Жабер, выигравшая турнир в Мадриде. Она отыграла 10 позиций.

Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая дошла до полуфинала грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде поднялась с 36-го месте на 18-е.

Вероника Кудерметова потеряла три строчки и теперь идет 12-й. Дарья Касаткина осталась на 19-й позиции.

Анастасия Потапова опустилась с 34-го на 38-е место, Людмила Самсонова — с 33-го на 40-е.

Чемпионская гонка WTA. 9 мая

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 4390 очков

2 (12). Онс Жабер (Тунис) — 1925

3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 1772

4 (11). Джессика Пегула (США) — 1697

5 (3). Мария Саккари (Греция) — 1676

6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 1581

7 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 1485

8 (6). Мэдисон Киз (США) — 1382

9 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1311

10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1261...

12 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1142

18 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 851

19 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 781

38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 478

40 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 470