Александрова поднялась на 18-е место в чемпионской гонке WTA
В понедельник, 9 мая, опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA в женском одиночном разряде.
На первом месте осталась польская спортсменка Ига Свентек. На второе место поднялась представительница Туниса Онс Жабер, выигравшая турнир в Мадриде. Она отыграла 10 позиций.
Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая дошла до полуфинала грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде поднялась с 36-го месте на 18-е.
Вероника Кудерметова потеряла три строчки и теперь идет 12-й. Дарья Касаткина осталась на 19-й позиции.
Анастасия Потапова опустилась с 34-го на 38-е место, Людмила Самсонова — с 33-го на 40-е.
Чемпионская гонка WTA. 9 мая
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 4390 очков
2 (12). Онс Жабер (Тунис) — 1925
3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 1772
4 (11). Джессика Пегула (США) — 1697
5 (3). Мария Саккари (Греция) — 1676
6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 1581
7 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 1485
8 (6). Мэдисон Киз (США) — 1382
9 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1311
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1261...
12 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1142
18 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 851
19 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 781
38 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 478
40 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 470