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Сегодня, 08:48

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде из-за отказа соперницы

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде после отказа соперницы. В четвертьфинале соперницей россиянки должна была стать Лаура Зигемунд из Германии, однако она снялась с соревнований до начала матча.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и американкой Джессикой Пегулой.

В другом полуфинале сыграют латвийка Елена Остапенко с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Екатерина Александрова (Россия).

Дарья Касаткина
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