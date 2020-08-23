Касаткина выбыла в первом круге турнира в Нью-Йорке
19:21
Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Нью-Йорке. В матче 1-го круга россиянка уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт, «посеянной» под номером 12.
Соперницей Контавейт станет Даяна Ястремская из Украины.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 12) — Дарья Касаткина (Россия, LL) — 6:3, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:0, 6:2
Аранча Рус (Голландия, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:2, 6:3
Дополнительная информация: