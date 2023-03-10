Касаткина сыграет с Марией во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Немецкая теннисистка Татьяна Мария одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 6:1.
Следующей соперницей немки будет россиянка Дарья Касаткина.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Татьяна Мария (Германия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:1
Катержина Синякова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия) — 7:5, 6:4
Далма Галфи (Венгрия, LL) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4
Новости