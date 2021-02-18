Касаткина сыграет с чешкой Боузковой в финале турнира в Мельбурне

Чешка Мария Боузкова 18 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску — 6:7 (9:11), 6:2, 7:5.

Матч длился три часа и 14 минут.

В финале Боузкова сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая в трех сетах обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1.

Решающая игра турнира состоится в пятницу, 19 февраля. Начало — в 7.00 (мск).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия, 13) — Бьянка Андрееску (Канада, 2, WC) — 6:7 (9:11), 6:2, 7:5