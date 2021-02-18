Касаткина сыграет с чешкой Боузковой в финале турнира в Мельбурне
11:56
Чешка Мария Боузкова 18 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску — 6:7 (9:11), 6:2, 7:5.
Матч длился три часа и 14 минут.
В финале Боузкова сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая в трех сетах обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1.
Решающая игра турнира состоится в пятницу, 19 февраля. Начало — в 7.00 (мск).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мария Боузкова (Чехия, 13) — Бьянка Андрееску (Канада, 2, WC) — 6:7 (9:11), 6:2, 7:5
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