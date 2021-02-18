Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина 18 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1. Соперницы провели на корте два часа и 20 минут.

В решающей встрече 23-летняя спортсменка сыграет против победителя в паре Марие Бузкова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США, 8) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1