Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне
07:54
Российская теннисистка Дарья Касаткина 18 февраля в полуфинале турнира в Мельбурне в трех сетах обыграла американку Дэниэлл Коллинз — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1. Соперницы провели на корте два часа и 20 минут.
В решающей встрече 23-летняя спортсменка сыграет против победителя в паре Марие Бузкова (Чехия) — Бьянка Андрееску (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США, 8) — 6:2, 6:7 (6:8), 6:1
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