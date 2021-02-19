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Рахимова в паре с Райной выиграли турнир в Мельбурне в парном разряде

06:34

Россиянка Каилла Рахимова и индианка Анкита Райна стали победительницами турнира в Мельбурне в парном разряде. В трех сетах они переиграли россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анкита Райна/Камилла Рахимова (Индия/Россия) — Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:4, 10:7

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