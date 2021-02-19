Рахимова в паре с Райной выиграли турнир в Мельбурне в парном разряде
06:34
Россиянка Каилла Рахимова и индианка Анкита Райна стали победительницами турнира в Мельбурне в парном разряде. В трех сетах они переиграли россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анкита Райна/Камилла Рахимова (Индия/Россия) — Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:4, 10:7
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