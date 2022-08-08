Касаткина поднялась на третье место в Чемпионской гонке WTA

На официальном сайте WTA появилась обновленная версия Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде.

Россиянка Дарья Касаткина, ставшая победительницей турнира в Сан-Хосе (США), поднялась на три позиции и стала третьей. Людмила Самсонова после победы на турнире в Вашингтоне поднялась на 20 строчек и стала 39-й.

В финале турнира в Сан-Хосе Касаткина обыграла американку Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2). Для нее это первый титул в 2022 году. Последний раз 25-летняя российская теннисистка побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек.

Чемпионская гонка WTA. 8 августа

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7350 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3090.

3 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2542.

4 (3). Кори Гауфф (США) — 2362.

5 (4). Джессика Пегула (США) — 2262.

6 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2193.

7 (5). Мария Саккари (Греция) — 2183.

8 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1968.

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.

10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757...

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316...

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 899...

39 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 818.