В ФТР надеются, что победа Касаткиной в Сан-Хосе закрепит уверенность теннисистки

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

«Даша на протяжении всего турнира показывала игру самого высокого уровня, победив на пути к финалу сильных и принципиальных для себя соперниц. В финале Даша после проигранного на тай-брейке первого сета сумела переломить игру в свою пользу и продемонстрировать во втором и третьем сетах уверенную и тактически грамотную игру. Очень рад за нее. Надеюсь, что победа в Сан-Хосе и попадание в десятку мирового рейтинга закрепит для нее самой ту внутреннюю уверенность в своих силах, которая ей необходима. И по своему техническому арсеналу, и по тактическому мышлению Даша — одна из лучших в туре», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз 25-летняя российская теннисистка побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Победа в финале турнира в Сан-Хосе стала для Касаткиной 32-й в сезоне. По этому показателю она занимает третье место, уступая только Иге Свентек (48) и Онс Жабер (37). Также россиянка впервые с 2019 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA и занимает 9-е место.