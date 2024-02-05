Касаткина победила Парри и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
14-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла занимающую 59-е место в рейтинге WTA Диан Парри из Франции в первом круге турнира в Абу-Даби.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу российской теннисистки.
Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Парри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей 26-летней Касаткиной будет американка Эшлин Крюгер.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Диан Парри (Франция, Q) — 6:4, 5:7, 6:4
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