Касаткина победила Парри и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

14-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла занимающую 59-е место в рейтинге WTA Диан Парри из Франции в первом круге турнира в Абу-Даби.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу российской теннисистки.

Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Парри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей 26-летней Касаткиной будет американка Эшлин Крюгер.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Диан Парри (Франция, Q) — 6:4, 5:7, 6:4