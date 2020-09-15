Касаткина обыграла Звонареву в первом раунде турнира в Риме
20:40
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву (6:2, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 22 минуты. Во втором раунде Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, Q) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:2, 6:2