Касаткина обыграла Фрех в первом круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех в первом круге турнира WTA в Дубае. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
В матче второго круга Касаткина встретится с победителем пары Софья Кенин (США) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 11) - Магдалена Фрех (Польша, Q) - 6:3, 3:6, 6:4
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