16:57 | Теннис — WTA

Касаткина обыграла Фрех в первом круге турнира в Дубае

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех в первом круге турнира WTA в Дубае. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В матче второго круга Касаткина встретится с победителем пары Софья Кенин (США) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния). 

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Дарья Касаткина (Россия, 11) - Магдалена Фрех (Польша, Q) - 6:3, 3:6, 6:4

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