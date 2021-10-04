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Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA

17:13
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Третья ракетка мира Каролина Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир WTA, сообщает сайт организации.

Ранее участие на турнире себе гарантировали Эшли Барти, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова.

Чешка пятый раз отобралась на итоговый, где она трижды уступала в полуфинале.

В этом сезоне Плишкова дошла до финала в Риме, Монреале и на Уимблдоне.

Турнир в Гвадалахаре, в котором примут участие 8 лучших игроков чемпионской гонки WTA в одиночном и парном разрядах, стартует 8 ноября. В прошлом году итоговый турнир WTA был отменен.

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Иван Шитик все материалы автора

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