Калинская прошла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В финале квалификации Калинская встретится с австралийкой Присциллой Хон.