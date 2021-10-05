Калинская прошла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.
В финале квалификации Калинская встретится с австралийкой Присциллой Хон.
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