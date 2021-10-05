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Калинская прошла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

00:24
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Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В финале квалификации Калинская встретится с австралийкой Присциллой Хон.

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Сергей Разин все материалы автора

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